Atletico Madrid-Porto, Coinceicao: “Auguro buona fortuna ad arbitro e Var” (Di martedì 6 settembre 2022) Il tecnico del Porto, Sérgio Conceição, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid, che ritrova nella fase a gironi dopo le sfide tese della scorsa edizione della Champions League: “Auguro buona fortuna all’arbitro e al VAR. Poi resteremo fedeli a quello che siamo. Abbiamo una base, i nostri principi: vogliamo essere intensi, aggressivi, umili, con spirito di sacrificio, capacità di soffrire. Poi proverremo ad aggiungere organizzazione e talento, per fare una bella partita e vincere. Non dirò la strategia ma saremo attenti a tutto, a tutti i dettagli che possono essere importanti per decidere la partita”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Il tecnico del, Sérgio Conceição, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’, che ritrova nella fase a gironi dopo le sfide tese della scorsa edizione della Champions League: “all’e al VAR. Poi resteremo fedeli a quello che siamo. Abbiamo una base, i nostri principi: vogliamo essere intensi, aggressivi, umili, con spirito di sacrificio, capacità di soffrire. Poi proverremo ad aggiungere organizzazione e talento, per fare una bella partita e vincere. Non dirò la strategia ma saremo attenti a tutto, a tutti i dettagli che possono essere importanti per decidere la partita”. SportFace.

Gege33off : @PJordan__ Il lui manque le Milan AC, Inter Milan, Atletico Madrid, Chelsea - gimmijambo : @Fraudon3punto0 Ma sai che non lo sapevo che i rigori si assegnano in base a quanto una squadra stia giocando megli… - Luxgraph : Atletico Madrid-Porto, possibile l'Under 2,5 al 90' - a_depadova : @dariopelle3 Sana follia di cui parlava Allegri alla vigilia di quello storico Juventus-Atletico Madrid.. ricordo ancora le sue parole - sportli26181512 : Samuel Lino, la novità del Valencia di Gattuso: Brasiliano, 22 anni, attaccante esterno: è arrivato in prestito dal… -