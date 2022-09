Atalanta prima, è Bergamo altissima. Højlund, progetto subito vincente (Di martedì 6 settembre 2022) L’Atalanta prima da sola? È Bergamo altissima. No, non ci sono paragoni, neanche con quel lontano 1964 quando all’Atalanta di Valcareggi bastarono due vittorie (contro Bologna e Roma) per restare sola al comando. Le cinque giornate dell’Atalanta di Gasperini sono un salto triplo nel futuro, con i capitani Toloi e De Roon poco più che trentenni a guidare una ciurma di ragazzini. Che però non vanno più all’assalto finendo per restare indifesi come succedeva qualche volta e soprattutto hanno imparato a fare le partenze intelligenti, quelle che regolarmente tradivano la loro voglia di vincere, di spaccare tutto. Musso ha messo i tappi nelle orecchie per le critiche e abbassato la saracinesca: da qui non si passa, terza partita senza subire gol. Così la nuova Dea gioca un po’ al gatto col ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 settembre 2022) L’da sola? È. No, non ci sono paragoni, neanche con quel lontano 1964 quando all’di Valcareggi bastarono due vittorie (contro Bologna e Roma) per restare sola al comando. Le cinque giornate dell’di Gasperini sono un salto triplo nel futuro, con i capitani Toloi e De Roon poco più che trentenni a guidare una ciurma di ragazzini. Che però non vanno più all’assalto finendo per restare indifesi come succedeva qualche volta e soprattutto hanno imparato a fare le partenze intelligenti, quelle che regolarmente tradivano la loro voglia di vincere, di spaccare tutto. Musso ha messo i tappi nelle orecchie per le critiche e abbassato la saracinesca: da qui non si passa, terza partita senza subire gol. Così la nuova Dea gioca un po’ al gatto col ...

