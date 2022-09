Asse Parigi-Berlino sull’energia. Varvelli (Ecfr) spiega l’esclusione di Roma (Di martedì 6 settembre 2022) Un tetto al prezzo del gas importato dalla Russia (fortemente chiesto inizialmente dall’Italia e poi sposato da numerosi Paesi, inclusa la Germania) e un limite alle quotazioni massime da introdurre in caso di emergenza nelle regioni europee che sarebbero più colpite dal taglio delle forniture di Mosca e meno in grado di diversificare gli approvvigionamenti (in pratica l’Europa centrale e orientale). Sono le due opzioni tratteggiate in un non-paper che la Commissione europea presenterà domani ai responsabili tecnici dei 27 Stati membri e il 9 settembre al Consiglio Energia straordinario. Intanto, però, gli Stati membri si muovono parallelamente. Nella giornata di lunedì Francia e Germania hanno stretto un patto per affrontare insieme la crisi del gas russo. “La Germania ha bisogno del nostro gas e noi abbiamo bisogno dell’elettricità prodotta nel resto dell’Europa e in particolare in ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022) Un tetto al prezzo del gas importato dalla Russia (fortemente chiesto inizialmente dall’Italia e poi sposato da numerosi Paesi, inclusa la Germania) e un limite alle quotazioni massime da introdurre in caso di emergenza nelle regioni europee che sarebbero più colpite dal taglio delle forniture di Mosca e meno in grado di diversificare gli approvvigionamenti (in pratica l’Europa centrale e orientale). Sono le due opzioni tratteggiate in un non-paper che la Commissione europea presenterà domani ai responsabili tecnici dei 27 Stati membri e il 9 settembre al Consiglio Energia straordinario. Intanto, però, gli Stati membri si muovono parallelamente. Nella giornata di lunedì Francia e Germania hanno stretto un patto per affrontare insieme la crisi del gas russo. “La Germania ha bisogno del nostro gas e noi abbiamo bisogno dell’elettricità prodotta nel resto dell’Europa e in particolare in ...

Adnkronos : Parigi fornirà gas ai tedeschi, Berlino pronta a inviare elettricità. Cremlino: 'Nord Stream fermo per colpa delle… - Karmtwitt : Ma: A CHI GIOVA? Una risposta sorge spontanea: ALL'ASSE PARIGI - BERLINO, ricostituito con lo scambio del metano n… - luigi_ambruosi_ : @GabriellaGaro14 Sì. Un trattato che francamente avrei vivamente evitato, dato che leggendolo con un minimo di anal… - thewatcherpost : Ritorna l'asse #Parigi-#Berlino per l'accordo sull'#energia. La Francia fornirà #gas mentre la Germania elettricità… - gabrielecatania : Il Trattato del #Quirinale funziona a metà; un errore sovrastimarlo, come hanno fatto tanti commentatori e opinioni… -