Asia, controllo impianti termici: istituito tavolo tecnico (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato istituito questa stamattina, presso la sede amministrativa dell’Asia, un tavolo tecnico per condividere le azioni che saranno messe in campo ed avviare il servizio di ispezione e controllo degli impianti termici della città di Benevento. Presenti oltre all’amministratore unico Donato Madaro insieme ad una delegazione aziendale, l’assessore comunale all’Ambiente, Alessandro Rosa, il dirigente del settore Ambiente di Palazzo Mosti, Maurizio Perlingieri, le associazioni imprenditoriali e quelle di tutela dei consumatori. Come si ricorderà nello scorso mese di luglio il Consiglio comunale, con deliberazione n.42, ha affidato all’Asia le funzioni di accertamento, ispezione e controllo delle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statoquesta stamattina, presso la sede amministrativa dell’, unper condividere le azioni che saranno messe in campo ed avviare il servizio di ispezione edeglidella città di Benevento. Presenti oltre all’amministratore unico Donato Madaro insieme ad una delegazione aziendale, l’assessore comunale all’Ambiente, Alessandro Rosa, il dirigente del settore Ambiente di Palazzo Mosti, Maurizio Perlingieri, le associazioni imprenditoriali e quelle di tutela dei consumatori. Come si ricorderà nello scorso mese di luglio il Consiglio comunale, con deliberazione n.42, ha affidato all’le funzioni di accertamento, ispezione edelle ...

b_baolo : @GuessWho9900 @vicevongola2 @ElfReloaded1 ma loro non vogliono distruggere l'Europa, solo tenerla sotto controllo e… - hazabbracciami_ : @asia_maccarini in caso vedi dei video di through the dark taggami così controllo ?? - __Behemoth : RT @Mainaxcs: Ucraina in Europa, Israele in Medio Oriente, Taiwan in Asia: in ogni zona cruciale del mondo gli USA piantano una bestia da g… - Mainaxcs : Ucraina in Europa, Israele in Medio Oriente, Taiwan in Asia: in ogni zona cruciale del mondo gli USA piantano una b… - Marco_Felicani : Le navi della marina USA non potranno entrare nei porti delle Isole Salomone, situate vicino all'isola di Guam. L'i… -