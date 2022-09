Ascolti TV | Lunedì 5 Settembre 2022. Rai1 vince con poco (12.8%), Solo uno Sguardo 10.6%. I debutti: Mattino 5 parte forte (20.6%-20.8%). Bortone 13.7%. Pomeriggio 5 18.7% (presentazione)-17% vs Vita in Diretta 19.6%, Gruber 6.6% (Di martedì 6 settembre 2022) I debutti di D'Urso, Matano, Bortone Nella serata di ieri, Lunedì 5 Settembre 2022, su Rai1 Metti la Nonna in Freezer ha appassionato 1.942.000 spettatori pari al 12.81%. Su Canale 5 la prima puntata della miniserie francese Solo uno Sguardo ha raccolto davanti al video 1.333.000 spettatori pari al 10.61% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 786.000 spettatori pari al 4.8% di share (primo episodio: 841.000 – 4.8%, secondo episodio: 742.000 – 4.77%). Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 1.272.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.145.000 spettatori pari ad uno share del 7.24% (presentazione di 12 minuti: 1.026.000 – 5.76%). Su Rete4 Quarta ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 settembre 2022) Idi D'Urso, Matano,Nella serata di ieri,, suMetti la Nonna in Freezer ha appassionato 1.942.000 spettatori pari al 12.81%. Su Canale 5 la prima puntata della miniserie franceseunoha raccolto davanti al video 1.333.000 spettatori pari al 10.61% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 786.000 spettatori pari al 4.8% di share (primo episodio: 841.000 – 4.8%, secondo episodio: 742.000 – 4.77%). Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 1.272.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Presaha raccolto davanti al video 1.145.000 spettatori pari ad uno share del 7.24% (di 12 minuti: 1.026.000 – 5.76%). Su Rete4 Quarta ...

