Ascolti tv La Vita in Diretta: quanto ha fatto Alberto Matano ieri pomeriggio 5 settembre 2022? (Di martedì 6 settembre 2022) Ecco gli Ascolti tv di ieri 5 settembre 2022: quanto ha totalizzato la prima puntata de La Vita in Diretta, il programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Ascolti tv pomeriggio 5: quanto ha fatto Barbara D’Urso ieri 5 settembre 2022? Ascolti tv ieri pomeriggio, lunedì... Leggi su donnapop (Di martedì 6 settembre 2022) Ecco glitv diha totalizzato la prima puntata de Lain, il programma di Rai 1 condotto da? Ecco tutti i dati dicompresi di share. Leggi anche:tv5:haBarbara D’Ursotv, lunedì...

ParliamoDiNews : Ascolti tv ieri 5 settembre 2022: Pomeriggio Cinque, Oggi è un altro giorno, La vita in diretta #06Settembre… - Giornaleditalia : Ascolti tv ieri 5 settembre 2022: Pomeriggio Cinque, Oggi è un altro giorno, La vita in diretta - aletata13 : sodo, e che non dovrebbe rimpiangere niente. È questa la cosa. Loro crescono insieme, è un dare e ricevere. Io ti a… - MichaelGiulian2 : RT @denny_denny2222: Mi piace così tanto la musica che poi faccio fatica a farmi piacere il resto.Quando ascolti una chitarra o uno strumen… - Lorenics1 : RT @dikkamanderlay: @ImolaOggi Ministro, ascolti il video del prof. Roy De Vita che le risponde molto garbatamente -