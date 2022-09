Ascolti Tv analisi 5 settembre | De Luigi e Leone battono la serie francese Va forte “Chicago PD” Approfondimento | Porro Tremonti sprinta su Iacona gas

Leggi su tvzoom

(Di martedì 6 settembre 2022)al top: “Tg1” delle 20.00 a 4,528 milioni e 25,8%; “Reazione a catena” (seconda parte) a 3,7 milioni e 28,55%; Tg5 delle 20.00 a 3,248 milioni e 19,32%. Su Rai1 “Techetechete” a 3,169 milioni e 17,3%. Ultimi scampoli del lunedì dellaA, la campagna elettorale, il costo dell’energia, l’inflazione e il ritorno in pista di alcune trasmissioni ‘autunnali’ sono stati tra i ‘topics’ del 5, producendo effetti nella programmazione delle televisioni generaliste. In prima serata la sfida tra le ammiraglie è stata a basso tenore competitivo: una commedia italiana su Rai1, Metti la nonna in freezer, alle prese con latvdi Canale 5, Solo uno sguardo. Rai2 ha proposto il telefilm Ncis Los Angeles e Italia1 ha risposto conP.D., mentre su Rai3 è andata ...