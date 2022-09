Arrestato l’ex naufrago: tra i fermati anche il concorrente dell’Isola dei Famosi (Di martedì 6 settembre 2022) Blitz contro la ‘ndrangheta a Milano, Arrestato anche Franco Terlizzi. Spunta anche il nome dell’ex pugile ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi tra quelli delle 13 persone destinatarie del provvedimento di fermo eseguito martedì mattina, 6 settembre 2022, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Dda milanese. Indagine condotta dai nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma. Franco Terlizzi è finito in manette perché, secondo le indagini, sarebbe un prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio. Franco Terlizzi Arrestato Oltre ai fermi, riporta il sito Fanpage, le fiamme ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Blitz contro la ‘ndrangheta a Milano,Franco Terlizzi. Spuntail nome delpugile ed exdeitra quelli delle 13 persone destinatarie del provvedimento di fermo eseguito martedì mattina, 6 settembre 2022, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Dda milanese. Indagine condotta dai nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma. Franco Terlizzi è finito in manette perché, secondo le indagini, sarebbe un prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio. Franco TerlizziOltre ai fermi, riporta il sito Fanpage, le fiamme ...

