Arrestato Franco Terlizzi ex concorrente dell’Isola dei famosi (Di martedì 6 settembre 2022) Una notizia di cronaca invade anche i siti che di solito raccontano le ultime notizie del mondo dello spettacolo. Questa mattina infatti, l’indiscrezione poi confermata: è stato Arrestato Franco Terlizzi, ex concorrente dell’Isola dei famosi. Era partito dallo spin off dei non famosi, per poi approdare sulle spiagge isolane e partecipare al reality, facendosi anche conoscere per il suo passato da pugile. Inoltre, grazie alla partecipazione di Franco Terlizzi al reality, anche suo figlio, aveva avuto mesi di popolarità, facendo breccia nel cuore di molte spettatrici. Oggi della famiglia Terlizzi però, si parla per un altro motivo. Franco Terlizzi, nato a Bitonto, in Puglia, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 settembre 2022) Una notizia di cronaca invade anche i siti che di solito raccontano le ultime notizie del mondo dello spettacolo. Questa mattina infatti, l’indiscrezione poi confermata: è stato, exdei. Era partito dallo spin off dei non, per poi approdare sulle spiagge isolane e partecipare al reality, facendosi anche conoscere per il suo passato da pugile. Inoltre, grazie alla partecipazione dial reality, anche suo figlio, aveva avuto mesi di popolarità, facendo breccia nel cuore di molte spettatrici. Oggi della famigliaperò, si parla per un altro motivo., nato a Bitonto, in Puglia, ...

