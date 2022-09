ARENA 60 70 80 E 90: IL SUPER CAST DI AMADEUS CHE INFIAMMERÀ IL SABATO DI RAI1 (Di martedì 6 settembre 2022) Non solo Sanremo! AMADEUS è il re della musica in televisione di ieri, oggi e domani. Il re della tv italiana è da mesi al lavoro sul Festival ma nel frattempo ha messo su un SUPER CAST per la seconda edizione di ARENA Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 e ‘90 che inaugura anche quest’anno la stagione dell’intrattenimento di RAI1. Nessun spazio a nostalgia e malinconia ma solo musica, energia e divertimento, portando i decenni passati direttamente nel 2022. SABATO 17 settembre, 24 settembre e 1 ottobre, quindi una puntata in più, AMADEUS tornerà ad infiammare l’ARENA di Verona con le hit più amate di quattro decenni con l’aggiunta dei ’90. ARENA SUZUKI 60 70 90 E 90: IL CAST SABATO 17 settembre 2022 Gloria Gaynor con ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 6 settembre 2022) Non solo Sanremo!è il re della musica in televisione di ieri, oggi e domani. Il re della tv italiana è da mesi al lavoro sul Festival ma nel frattempo ha messo su unper la seconda edizione diSuzuki ‘60 ‘70 ‘80 e ‘90 che inaugura anche quest’anno la stagione dell’intrattenimento di. Nessun spazio a nostalgia e malinconia ma solo musica, energia e divertimento, portando i decenni passati direttamente nel 2022.17 settembre, 24 settembre e 1 ottobre, quindi una puntata in più,tornerà ad infiammare l’di Verona con le hit più amate di quattro decenni con l’aggiunta dei ’90.SUZUKI 60 70 90 E 90: IL17 settembre 2022 Gloria Gaynor con ...

IlContiAndrea : Stasera alla #powerhitsestate2022 di RTL 102.5 super ospiti Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti. Nel 2023 gli appun… - GenoaCFC : ??| FULL TIME |?? Un super gol di Ekuban regala tre punti al Grifone: finisce 0-1 allo Stadio Arena Garibaldi. Ava… - bubinoblog : ARENA 60 70 80 E 90: IL SUPER CAST DI AMADEUS CHE INFIAMMERÀ IL SABATO SERA DI RAI1 - eleutheriana : RT @IlContiAndrea: E naturalmente non poteva mancare super #MaxPezzali che scatenerà l’Arena come ha fatto a San Siro! - Arena_Anto : RT @EntropicBazaar: Anche Gilberto Trombetta ha una marcia in più. Riconquistare l'Italia per ora è il di gran lunga l'incubatrice di poli… -