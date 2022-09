Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip: l’ultimo indizio non lascia dubbi (Di martedì 6 settembre 2022) A pochissime settimane dall’inizio del Grande Fratello Vip, in partenza il prossimo 19 settembre, il mistero sui concorrenti che faranno parte della prossima edizione continua ad aleggiare sui social, ma l’ultimo indizio sembra non lasciare spazio a dubbi: Antonella Fiordelisi potrebbe essere una nuova concorrente. Il condizionale è d’obbligo perchè non c’è alcuna ufficialità, ma stando all’indizio social del Grande Fratello Vip che ha pubblicato su Instagram una canzone “Don’t you worry” dei Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, la prossima vippona che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe essere Antonella ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 6 settembre 2022) A pochissime settimane dall’inizio delVip, in partenza il prossimo 19 settembre, il mistero sui concorrenti che faranno parte della prossima edizione continua ad aleggiare sui social, masembra nonre spazio apotrebbe essere una nuova concorrente. Il condizionale è d’obbligo perchè non c’è alcuna ufficialità, ma stando all’social delVip che ha pubblicato su Instagram una canzone “Don’t you worry” dei Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, la prossima vippona che entrerà nella casa delVip potrebbe essere...

