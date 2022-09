Anna Tatangelo prove tecniche da mamma bis | la foto che non lascia dubbi

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 6 settembre 2022)ha davvero messo in atto delledabis? Lenonnoe a quanto pare la cantante sta già pensando al futuro in modo concreto. La bellissima storia d’amore avuta con Gigi D’Alessio ha permesso addi diventareper la prima volta del figlio Andrea, insieme al quale si mostra spesso sui social, ma quanto pare la cantante ha davvero lo sguardo rivolto al futuro… verso magari una seconda maternità. A quanto pare la cantante di Sora potrebbe aver deciso di fare un passo successivo nella sua relazione con Livio Cori, motivo per cui tutti i riflettori del web sono davvero concentrati sullache ...