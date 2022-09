Anello Ferroviario, galleria Porto-Politeama c’è il contatto (Di martedì 6 settembre 2022) Anello Ferroviario Porto-Politeama, si lavora. Sotto le strade della zona Porto e Politeama si lavora senza sosta la ditta D’Agostino esperta nel settore. La tratta Giacchery-Politeama è in continuo lavoro.Passi da gigante verso il completamento, è stata infatti, forata la galleria che collegherà la fermata Porto. La galleria dovrà collegare appunto la fermata Porto collocata all’ingresso di Santa Lucia in via Crispi, con la fermata Politeama collocata in piazza Castelnuovo.Ovviamente il lavoro non è ancora concluso in quanto parliamo di un semplice foro, la galleria da scavare è ancora a piena sezione ed è lunga 30 metri. L'articolo proviene da VivendoPalermo. Leggi su vivendopalermo.news (Di martedì 6 settembre 2022), si lavora. Sotto le strade della zonasi lavora senza sosta la ditta D’Agostino esperta nel settore. La tratta Giacchery-è in continuo lavoro.Passi da gigante verso il completamento, è stata infatti, forata lache collegherà la fermata. Ladovrà collegare appunto la fermatacollocata all’ingresso di Santa Lucia in via Crispi, con la fermatacollocata in piazza Castelnuovo.Ovviamente il lavoro non è ancora concluso in quanto parliamo di un semplice foro, lada scavare è ancora a piena sezione ed è lunga 30 metri. L'articolo proviene da VivendoPalermo.

