Andrea Camilleri: l'uomo dietro al commissario Montalbano (Di martedì 6 settembre 2022) Andrea Camilleri, geniale scrittore rimasto alla storia per i romanzi del commissario Montalbano, avrebbe oggi compiuto novantasette anni. Una vita artistica divisa tra libri, regia e più di cento opere scritte dalla sua geniale penna. Andrea Camilleri, un vulcano di idee e di storie avvincenti Andrea Camilleri è principalmente conosciuto per aver ispirato, grazie ai romanzi del commissario Montalbano, l'omonima serie TV con Luca Zingaretti. Nato in provincia di Agrigento, si trasferì a Roma negli anni 40?, dove iniziò la sua carriera nel mondo del teatro come regista. Nel '52 concluse i suoi studi alla prestigiosa Accademia d'arte drammatica di Roma. Da quel momento in poi diresse più di cento opere ...

