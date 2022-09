Amici 22, la sorpresa nella prima puntata: c’entra il cantante della scorsa edizione (Di martedì 6 settembre 2022) Secondo le comunicazioni ufficiali della produzione, l’edizione numero 22 di Amici di Maria de Filippi inizierà domenica 18 settembre su Canale 5, con il daytime che andrà regolarmente in onda dal giorno dopo: per la prima puntata, sembra ci sia però una graditissima sorpresa che potrebbe far piacere a tutti i fan del talent show di casa Mediaset. LEGGI ANCHE :– Amici 22, polemiche prima dell’inizio della nuova edizione: cosa chiedono i fan del programma. c’entra un ex allievo Amici 22: quando si registra la prima puntata? Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con Amici 22 pronto a cominciare e la ... Leggi su funweek (Di martedì 6 settembre 2022) Secondo le comunicazioni ufficialiproduzione, l’numero 22 didi Maria de Filippi inizierà domenica 18 settembre su Canale 5, con il daytime che andrà regolarmente in onda dal giorno dopo: per la, sembra ci sia però una graditissimache potrebbe far piacere a tutti i fan del talent show di casa Mediaset. LEGGI ANCHE :–22, polemichedell’inizionuova: cosa chiedono i fan del programma.un ex allievo22: quando si registra la? Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con22 pronto a cominciare e la ...

aangrylesbian : Mi sto annoiando come ogni notte e per caso ho visto un flixbus andata e ritorno per la germania a meno di 50€.....… - losver12447283 : RT @non6comeme: Luca, Albe e Lu alla prima di amici. Luca ha appena detto che lui e Albe faranno una bella sorpresa... - non6comeme : Luca, Albe e Lu alla prima di amici. Luca ha appena detto che lui e Albe faranno una bella sorpresa... - Rog_2 : RT @edizionimulino: Il #5settembre 2000 ci lasciava Carlo M. Cipolla, autore di tanti libri con noi, fra cui il piccolo divertissement scri… - Svagaia : RT @edizionimulino: Il #5settembre 2000 ci lasciava Carlo M. Cipolla, autore di tanti libri con noi, fra cui il piccolo divertissement scri… -