Amalia d' Olanda | il primo giorno d' Università di una futura regina

AMICA - La rivista moda donna

Dopo essersi presa un anno sabbatico,d'a breve comincerà l'università. La principessa ha scelto Amsterdam, dove ha preso casa insieme ad altri studenti. La regina Maxima e il re Guglielmo Alessandro, invece, restano all'Aja...di Gabriele del Belgio Gli appassionati di famiglie reali hanno puntato gli occhi su Gabriele del Belgio in seguito ai rumors che lo volevano fidanzato con la principessa Catharina -d'Pincess Amalia Copyright: RvD In questi giorni, si fa un gran parlare dei primi giorni da studentessa all’Università della principessa Amalia, aspirante al trono degli Oranje, casa reale dei Paesi Bas ...Foto: Erwin Olaf, RVD La neo studentessa Amalia, principessa del regno dei Paesi, aveva bisogno di un alloggio universitario come tutti gli altri studenti in Olanda. Stando a quanto sostengono gli esp ...