Altro stop al gas Nord Stream | Mosca | riprenderemo solo con alt alle sanzioni

(Di martedì 6 settembre 2022) Con ilfermo e l’incubo del caro bollette che assilla l’Europa,continua a minacciare l’Occidente evocando stavolta l’inizio di una "grande tempesta globale" scatenata, a suo dire, proprio dimposte alla Russia per la guerra in Ucraina. È stato il vice premier di Putin con delega per l’Energia, Alexander Novak, a ribadire che il blocco del gasdotto dove transita il metano per l’Europa è dovuto unicamentemisure europee che hanno impedito le adeguate riparazioni, per poi agitare lo spauracchio di ulteriori aumenti del prezzo del gas, che potrebbe continuare a crescere e toccare presto "livelli record" per i consumatori europei. I motivi che hanno indotto la sospensione del gasdotto"non sono scomparse" e ...