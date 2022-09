Altro che «occhi di tigre». Letta annusa la disfatta e lancia il solito “allarme democratico” (Di martedì 6 settembre 2022) L’appello a mostrare «occhi di tigre» è un ricordo del passato. Il presente, al contrario, ci regala un Enrico Letta che si avvita su numeri e percentuali mentre inveisce contro il combinato disposto tra Rosatellum e taglio del numero dei parlamentari, manco fossero disgrazie piovute dal cielo e non scelte cui il suo Pd ha contribuito non poco. «Crea il rischio che venga stravolta nei fatti la nostra Costituzione, un rischio democratico che il Paese non ha mi vissuto come in questo momento», ha scandito davanti ai candidati dem. E questo perché, ha spiegato Letta, «oggi è possibile che il 43 per cento dei consensi al centrodestra si trasformi in un 70 per cento di seggi in Parlamento». Lo definisce «uno scenario da incubo». Letta ai candidati Pd: «Italia a rischio» Ma allora dovrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) L’appello a mostrare «di» è un ricordo del passato. Il presente, al contrario, ci regala un Enricoche si avvita su numeri e percentuali mentre inveisce contro il combinato disposto tra Rosatellum e taglio del numero dei parlamentari, manco fossero disgrazie piovute dal cielo e non scelte cui il suo Pd ha contribuito non poco. «Crea il rischio che venga stravolta nei fatti la nostra Costituzione, un rischioche il Paese non ha mi vissuto come in questo momento», ha scandito davanti ai candidati dem. E questo perché, ha spiegato, «oggi è possibile che il 43 per cento dei consensi al centrodestra si trasformi in un 70 per cento di seggi in Parlamento». Lo definisce «uno scenario da incubo».ai candidati Pd: «Italia a rischio» Ma allora dovrebbe ...

LaVeritaWeb : Continuano a raccontarci la favoletta sulla necessità del multiculturalismo senza rendersi conto che la convivenza… - ricpuglisi : Perché produrre reddito entrando 'nel circolo vizioso del lavoro come unica forma di sostentamento', quando puoi as… - CarloCalenda : È del tutto ovvio che questa situazione è un rischio oggettivo alla sicurezza dell’UE. Ci sono progetti di sviluppo… - davalessi_ct : @nik_easyrider1 Nik se cominciano a sganciare confetti nucleari altro che 8 giorni, manco 8 ore abbiamo! - deuce_elly : RT @Mottalemi: Dick shaming altro problema che i maschi hanno inventato per loro stessi e poi danno la colpa alle femmine cattive come il m… -