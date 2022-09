Allarme spesa, un altro prodotto di prima necessità a rischio: l’aumento del prezzo è concreto (Di martedì 6 settembre 2022) Si ritorna a parlare nuovamente di aumenti dei prezzi. L’Allarme spesa riguarda un prodotto di prima necessità. L’avvertimento è stato lanciato da due note aziende. Vediamo cosa sta accadendo. l’aumento dei prezzi sta coinvolgendo sempre più settori. Dalle bollette di luce e gas si sta arrivando ai prodotti che acquistiamo tutti i giorni. Non prodotti sporadici ma di prima necessità. Per questo motivo, due note aziende hanno lanciato l’Allarme sulla spesa. Auspicando un pronto intervento del governo. Fonte Foto Chenews.it CanvaLa situazione economica e finanziaria di molte famiglie è davvero instabile. Lo scenario, però, è ancora più complessa e non pare, almeno nell’immediato, ci sia una pronta ... Leggi su chenews (Di martedì 6 settembre 2022) Si ritorna a parlare nuovamente di aumenti dei prezzi. L’riguarda undi. L’avvertimento è stato lanciato da due note aziende. Vediamo cosa sta accadendo.dei prezzi sta coinvolgendo sempre più settori. Dalle bollette di luce e gas si sta arrivando ai prodotti che acquistiamo tutti i giorni. Non prodotti sporadici ma di. Per questo motivo, due note aziende hanno lanciato l’sulla. Auspicando un pronto intervento del governo. Fonte Foto Chenews.it CanvaLa situazione economica e finanziaria di molte famiglie è davvero instabile. Lo scenario, però, è ancora più complessa e non pare, almeno nell’immediato, ci sia una pronta ...

Agricolae1 : #Energia: @coldiretti, +31% spesa per import cibo, è allarme prezzi - Trentin0 : Import di cibo e bevande, allarme prezzi: la spesa cresce del 31%. Barbacovi di Coldiretti: «Intervenire per conten… - F2008Brontolo : @jacopo_iacoboni ma lei una bolletta del gas, della luce da quanto tempo non le paga?. le è capitato di fare spesa… - virgilio_it : L'allarme lanciato dalla Cgia rischia di essere perfino inferiore alla reale portata della crisi. Migliaia di famig… - ParliamoDiNews : Caro spesa: l’allarme di Federconsumatori, gli italiani tagliano la dieta #04Settembre #ECONOMIA -