Alisson | «Conosco il valore dei giovani del Napoli | siamo preparati ad ogni situazione»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 settembre 2022) Alla vigilia della sfida di Champions League contro il, il portiere del Liverpool,, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Hai parlato con Arthur? Come procede il suo inserimento? “‘E’ successo tutto velocemente, ho parlato con lui al suo arrivo, è un ottimo ragazzo, poi lo vedrete in campo, è un ottimo giocatore e presto sarà al 100% della condizione. Sappiamo che non è facile cambiare Paese, io lo so per esperienza, ci sono differenze tra Italia e Inghilterra ma il gioco è quello, sarà in grado di superare le difficoltà”. Due vittorie su 6 partite, quali sono i motivi e le difficoltà? “Lo sappiamo, noncontenti e sappiamo che dobbiamo gestire il momento. Anche vincendo tutte le partite non saremmo venuti qui con eccesso di entusiasmo, la stagione ...