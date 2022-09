Alessia Marcuzzi, pessime notizie in Rai: soldi e studio, si dice che... (Di martedì 6 settembre 2022) Alessia Marcuzzi avrebbe un piccolo problema con il suo nuovo show Rai: secondo Dagospia ci sarebbe uno slittamento. Insomma, come direbbe il Manzoni, "questo programma non s'ha da fare". Almeno per adesso. Uno slittamento che ha già tutto il sapore della brutta notizia, il suo nuovo programma che s'intitolerà Boomerissima sarebbe dovuto andare in onda da martedì 22 novembre. Ma a quanto pare non sarà così. Secondo Roberto D'Agostino, sempre ben informato sui fatti della tv, ci sarebbero problemi tecnici. "La trasmissione slitterà al prossimo gennaio, nella medesima collocazione. Problemi, dicevamo, legati allo studio (si era pensato a Tivoli come location) ma anche qualche ragionamento sul fronte budget. Meglio aspettare gennaio...", scrive Dago. E come l'avrà presa l'ex conduttrice di Canale 5, che oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022)avrebbe un piccolo problema con il suo nuovo show Rai: secondo Dagospia ci sarebbe uno slittamento. Insomma, come direbbe il Manzoni, "questo programma non s'ha da fare". Almeno per adesso. Uno slittamento che ha già tutto il sapore della brutta notizia, il suo nuovo programma che s'intitolerà Boomerissima sarebbe dovuto andare in onda da martedì 22 novembre. Ma a quanto pare non sarà così. Secondo Roberto D'Agostino, sempre ben informato sui fatti della tv, ci sarebbero problemi tecnici. "La trasmissione slitterà al prossimo gennaio, nella medesima collocazione. Problemi,vamo, legati allo(si era pensato a Tivoli come location) ma anche qualche ragionamento sul fronte budget. Meglio aspettare gennaio...", scrive Dago. E come l'avrà presa l'ex conduttrice di Canale 5, che oggi ...

