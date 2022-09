Alessandro Cecchi Paone, estate di fuoco con il nuovo compagno di 26 anni (Di martedì 6 settembre 2022) Hanno fatto il giro della rete le foto di Alessandro Cecchi Paone in compagnia del suo nuovo fidanzato: si chiama Simone e ha soli 26 anni. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti della neo coppia. Fanpage ha intervistato il giornalista che ha rivelato qualche dettaglio in più sul nuovo compagno e sulla loro love story. L’estate di fuoco di Cecchi Paone “È stata la prima estate simile a quelle del passato pre-pandemico”, spiega il conduttore Tv, che finalmente può godersi un po’ di riposo. “Ho 60 anni, 45 di lavoro, ma non sono stanco. In quelle tre settimane tipicamente italiane mi piace fare tutto quello che non posso fare durante l’anno lavorativo. Sono un ... Leggi su tvzap (Di martedì 6 settembre 2022) Hanno fatto il giro della rete le foto diin compagnia del suofidanzato: si chiama Simone e ha soli 26. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti della neo coppia. Fanpage ha intervistato il giornalista che ha rivelato qualche dettaglio in più sule sulla loro love story. L’didi“È stata la primasimile a quelle del passato pre-pandemico”, spiega il conduttore Tv, che finalmente può godersi un po’ di riposo. “Ho 60, 45 di lavoro, ma non sono stanco. In quelle tre settimane tipicamente italiane mi piace fare tutto quello che non posso fare durante l’anno lavorativo. Sono un ...

