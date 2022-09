Al green italiano manca un vero piano industriale. L’appello di Muroni (Di martedì 6 settembre 2022) “Abbiamo il paradosso che in questo Paese gli imprenditori dell’eolico si vedono approvato il progetto dopo cinque anni e si trovano magari a issare un rotore che nel frattempo è stato superato dal punto di vista tecnologico. L’allarme burocrazia nel green è lanciato da Rossella Muroni, candidata alla Camera per il centro-sinistra, ossia i municipi V e VI di Roma, che affida a Formiche.net un ragionamento complessivo sulla transizione ecologica. Partiamo dall’ecologismo pragmatico: grazie ad un suo emendamento è possibile il fotovoltaico sui tetti nei centri storici sugli edifici non vincolati. Un punto di arrivo o un punto di partenza? È quello che siamo riusciti a fare, in particolare negli ultimi anni: portare a casa dei provvedimenti puntuali. Quello che manca è un vero piano ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022) “Abbiamo il paradosso che in questo Paese gli imprenditori dell’eolico si vedono approvato il progetto dopo cinque anni e si trovano magari a issare un rotore che nel frattempo è stato superato dal punto di vista tecnologico. L’allarme burocrazia nelè lanciato da Rossella, candidata alla Camera per il centro-sinistra, ossia i municipi V e VI di Roma, che affida a Formiche.net un ragionamento complessivo sulla transizione ecologica. Partiamo dall’ecologismo pragmatico: grazie ad un suo emendamento è possibile il fotovoltaico sui tetti nei centri storici sugli edifici non vincolati. Un punto di arrivo o un punto di partenza? È quello che siamo riusciti a fare, in particolare negli ultimi anni: portare a casa dei provvedimenti puntuali. Quello cheè un...

