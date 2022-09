Aiea | rapporto su Zaporizhzhia | ' La situazione è insostenibile'

(Di martedì 6 settembre 2022) Guerra in Ucraina e gravi rischi: l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nel suosui risultati della missione nella centrale di, ha spiegato che 'laè ...

MediasetTgcom24 : Potente esplosione nella città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia #Zaporizhzhia #mosca #ucraina #biden… - Piergiulio58 : Cosa dice il rapporto ONU sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia. “La situazione a Zaporizhzhia è insostenibile”,… - MScacc : È uscito il rapporto dell'#AIEA sulla centrale nucleare di #Zaporizhzhya e niente, volevo chiedere se avete capito… - palmerose : RT @nelloscavo: +++ Rapporto Aiea: la centrale atomica di #Zaporizhzhia è a rischio molto elevato +++ Le prove: armi russe vicine ai reatto… - FraLauricella : 'L'attuale situazione nella centrale nucleare di #Zaporizhzhia è insostenibile'. Lo afferma l'Aiea nel suo rapporto… -

... ha affermato ildell'. Hanno anche osservato in prima persona i danni al manto stradale, alle pareti e alle finestre di vari edifici, nonché al cavalcavia che collega i reattori dell'...... si legge nelfinale elaborato dai tecnicidopo la visita della scorsa settimana. Nell'ultimo mese è aumentata la tensione nell'area dopo che russi e ucraini si sono accusati a vicenda ...La zona dell'impianto nucleare è da settimane sotto bombardamenti per cui russi e ucraini si accusano a vicenda. Per questo l'Aiea ha chiesto di creare "una zona di sicurezza" attorno alla centrale.Cronistoria dei danni subiti dalla più grande centrale atomica europea in Ucraina secondo gli esperti dell’Aiea. L’entrata in funzione dei generatori diesel due settimane fa. «Compromessi i 7 pilastri ...