Aiea, la situazione a Zaporizhzhia è insostenibile (Di martedì 6 settembre 2022) "L'attuale situazione" nella centrale nucleare di Zaporizhzhia "è insostenibile". Lo afferma l'Agenzia internazionale per l'energia atomica nel suo rapporto diffuso oggi dopo la missione nell'impianto,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) "L'attuale" nella centrale nucleare di"è". Lo afferma l'Agenzia internazionale per l'energia atomica nel suo rapporto diffuso oggi dopo la missione nell'impianto,...

TgLa7 : #Ucraina Team #Aiea: 'L'attuale situazione nella centrale nucleare di #Zaporizhzhia è insostenibile' - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli ispettori dell'Aiea saranno a Zaporizhzhia in settimana. La situazione nella centrale ucraina, in man… - Giuseppe_alari : Ucraina, Aiea: 'La situazione a Zaporizhzhia è insostenibile' - FarodiRoma : Commissione Europea: approccio comune Ue per il non riconoscimento dei passaporti russi rilasciati nelle regioni oc… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Guerra in #Ucraina La zona della centrale nucleare di #Zaporizhzhia, sotto co… -