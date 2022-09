Agente della penitenziaria ferito da un detenuto: la solidarietà del sindaco Mastella (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “La mia solidarietà all’Agente di polizia penitenziaria ferito da un detenuto nel carcere di Benevento. Da ex guardasigilli conosco la realtà drammatica del carcere e la difficile gestione. Conosco i sacrifici dei poliziotti penitenziari e la loro dedizione al senso dello Stato ed al rispetto dei diritti costituzionali. Occorre riflettere ed intervenire sulla sicurezza delle carceri campane, e non solo. Ma l’organico è insufficiente. La mia azione di governo diede dignità e funzioni nuove ed importanti al corpo della polizia penitenziaria. Sono orgoglioso di essere stato il loro ministro e mi batterò per le loro giuste richieste”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Benevento, Clemente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “La miaall’di poliziada unnel carcere di Benevento. Da ex guardasigilli conosco la realtà drammatica del carcere e la difficile gestione. Conosco i sacrifici dei poliziotti penitenziari e la loro dedizione al senso dello Stato ed al rispetto dei diritti costituzionali. Occorre riflettere ed intervenire sulla sicurezza delle carceri campane, e non solo. Ma l’organico è insufficiente. La mia azione di governo diede dignità e funzioni nuove ed importanti al corpopolizia. Sono orgoglioso di essere stato il loro ministro e mi batterò per le loro giuste richieste”. Lo dichiara in una nota ildi Benevento, Clemente ...

