Ag. Satriano: 'Empoli per una chance Mondiale. C'erano Southampton e Nizza, ma vuole diventare il 9 dell'Inter' (Di martedì 6 settembre 2022) Nick Maytum, agente dell’attaccante in prestito dall'Inter all’Empoli, Matin Satriano, ha parlato a grandhotelcalciomercato... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Nick Maytum, agente’attaccante in prestito dall'all’, Matin, ha parlato a grandhotelcalciomercato...

OptaPaolo : 3 - L'Empoli è l'unica squadra di questo campionato ad aver mandato in gol già tre giocatori nati dal 2000 in avant… - DiMarzio : #Empoli, a tutto #Satriano: 'C'erano anche #Nizza e #Southampton', i retroscena ?????? #Inter #SaintsFC - interliveit : ??#Satriano ha segnato il suo primo gol in #SerieA con la maglia dell'#Empoli e vuole continuare a crescere. ????Un… - EmpoliCalcio : Le parole di Martin Satriano al termine di Salernitana-Empoli su #EmpoliFootballChannel ?????? ??… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Salernitana-Empoli, Satriano: “Pareggio meritato” #empolifc -