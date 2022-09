AEW: CM Punk potrebbe essersi infortunato durante la rissa nello spogliatoio ad All Out (Di martedì 6 settembre 2022) La AEW sta vivendo momenti difficili nel suo spogliatoio a causa di tensioni continue tra i wrestler. Dopo quelle tra Kingston e Guevara, questa domenica dopo All Out si è andati ancora oltre, con una mega rissa che ha coinvolto CM Punk, Kenny Omega, gli Young Bucks ed Ace Steel. Secondo quanto riportato da Fightful ci sono delle voci nel backstage della AEW secondo le quali CM Punk avrebbe riportato un infortunio durante quella rissa, che sarebbe durata circa sei minuti. Secondo alcune ricostruzioni provenienti da wrestler presenti in quei concitati istanti, Omega e i Bucks si sarebbero diretti in modo che poteva essere giudicato come aggressivo. Leggi su zonawrestling (Di martedì 6 settembre 2022) La AEW sta vivendo momenti difficili nel suoa causa di tensioni continue tra i wrestler. Dopo quelle tra Kingston e Guevara, questa domenica dopo All Out si è andati ancora oltre, con una megache ha coinvolto CM, Kenny Omega, gli Young Bucks ed Ace Steel. Secondo quanto riportato da Fightful ci sono delle voci nel backstage della AEW secondo le quali CMavrebbe riportato un infortunioquella, che sarebbe durata circa sei minuti. Secondo alcune ricostruzioni provenienti da wrestler presenti in quei concitati istanti, Omega e i Bucks si sarebbero diretti in modo che poteva essere giudicato come aggressivo.

