Adriana Volpe torna in tv: "Ilary molto magra e molto provata" (Di martedì 6 settembre 2022) Nella puntata de La vita in diretta in onda il 5 settembre 2022, Alberto Matano ha avuto un tavolo tutto al femminile per parlare di temi "più leggeri". E in quel di Rai 1, dopo qualche tempo, ecco tornare anche Adriana Volpe. La conduttrice, che negli ultimi anni è stata volto di Tv8 prima e poi opinionista del GF VIP ( dopo aver partecipato come concorrente) è tornata in Rai. Insieme a Rita Rusic, Anna Pettinelli e Francesca Fagnani ieri, ha commentato le ultime vicende di cronaca rosa, costume…In particolare ha scelto di commentare le ultime news sul divorzio Blasi-Totti, spiegando quello che pensa sulla conduttrice di Canale 5. Adriana Volpe torna in tv su Rai 1 e parla di Ilary Blasi Nello spazio dedicato quindi al tavolo di Rai 1, si è ...

