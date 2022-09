Adriana Volpe: "Ho visto Ilary molto magra e provata" (Di martedì 6 settembre 2022) Da sotto l'ombrellone ai salotti tv. La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti fa parlare chiunque e ovunque dall'inizio di questa estate... Leggi su today (Di martedì 6 settembre 2022) Da sotto l'ombrellone ai salotti tv. La separazione traBlasi e Francesco Totti fa parlare chiunque e ovunque dall'inizio di questa estate...

Novella_2000 : Adriana Volpe, quel commento a La Vita in Diretta che non passa inosservato: “Frecciatina alla Bruganelli” - IsaeChia : #GfVip 7, Orietta Berti e Sonia Bruganelli svelano se sono contente di lavorare insieme (e non manca una stilettata… - hopeangel365 : La frase-terremoto su Ilary ?? #blasi #jessyselassie #jessivip #luluselassie #fairylu #lulu #Venezia79 #giuliasalemi… - BITCHYFit : Adriana Volpe sul divorzio Totti Blasi: “Ho visto Ilary molto provata e tanto magra” - BITCHYFit : Francesca Fagnani smaschera Adriana Volpe: “Parli della Bruganelli” -