Adriana Volpe e l’ex marito Roberto Parli in che rapporti sono oggi? «Lui ha dei problemi», la rivelazione della conduttrice lascia senza parole (Di martedì 6 settembre 2022) Adriana Volpe è una delle più apprezzate e note opinioniste e conduttrice del mondo della tv nostrana. Spesso concorrente di reality, cosa sappiamo della sua vita privata? Purtroppo sembrano non esserci buone notizie visto che la donna avrebbe attraversato un divorzio molto doloroso dall’ex marito Roberto Parli. Divorzio su cui ha voluto aprirsi per parlarne... Leggi su donnapop (Di martedì 6 settembre 2022)è una delle più apprezzate e note opinioniste edel mondotv nostrana. Spesso concorrente di reality, cosa sappiamosua vita privata? Purtroppo sembrano non esserci buone notizie visto che la donna avrebbe attraversato un divorzio molto doloroso dal. Divorzio su cui ha voluto aprirsi per parlarne...

AngoloDV : Sonia Bruganelli risponde alle frecciatine di Adriana Volpe #gfvip #gfvip7 #jeru #adrianavolpe #angolodellenotizie… - RaffaellaPivato : La vita in diretta, Adriana Volpe lancia frecciatina a Sonia Bruganelli? - LiberoMagazine_ : #AdrianaVolpe vs #SoniaBruganelli, atto terzo: la nuova stoccata alla moglie di Paolo Bonolis nel corso della prima… - telodogratis : Alfonso Signorini svela perché non ha riconfermato Adriana Volpe: “Creava una tensione che mi infastidiva” - blogtivvu : Grande Fratello Vip, la strategia di Orietta: Sonia Bruganelli “punge” Adriana Volpe -