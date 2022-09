Adozioni, Meloni: tifo Luca e Alba ma meglio avere papà e mamma (Di martedì 6 settembre 2022) "Da quello che ho letto e dai tuoi occhi sono convinta che stai offrendo a tua figlia tutto il tuo amore. Accetto con piacere l'invito a cena" ma "d'altra parte ti direi le stesse cose che sostengo in pubblico" e cioè che "per un bambino essere cresciuto e amato da un papà e una mamma è meglio che esserlo da uno solo dei due". Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni rispondendo alla lettera aperta di Luca Trapanese, genitore single adottivo di una bimba disabile."Cara Giorgia Meloni - aveva scritto Trapanese su Facebook -, mi piacerebbe trovarmi a un tavolo con te e chiacchierare un po' di adozione, un tema che entrambi riteniamo cruciale da punti di vista diversi e, se ti farà piacere, potrebbe essere il tavolo di casa nostra, mia e di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 settembre 2022) "Da quello che ho letto e dai tuoi occhi sono convinta che stai offrendo a tua figlia tutto il tuo amore. Accetto con piacere l'invito a cena" ma "d'altra parte ti direi le stesse cose che sostengo in pubblico" e cioè che "per un bambino essere cresciuto e amato da une unache esserlo da uno solo dei due". Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia Giorgiarispondendo alla lettera aperta diTrapanese, genitore single adottivo di una bimba disabile."Cara Giorgia- aveva scritto Trapanese su Facebook -, mi piacerebbe trovarmi a un tavolo con te e chiacchierare un po' di adozione, un tema che entrambi riteniamo cruciale da punti di vista diversi e, se ti farà piacere, potrebbe essere il tavolo di casa nostra, mia e di ...

ilmessaggeroit : Meloni accetta l'invito di Trapanese (papà single di una bimba disabile): «Una pizza con le nostre figlie, parliamo… - cronista73 : Luca Trapanese, Meloni risponde su adozioni ai single: «Tifo per te e Alba, ma la legge si occupa di casi generali» - tempoweb : 'Tifo per voi ma...' La risposta di @GiorgiaMeloni al papà single stupisce tutti #6settembre #iltempoquotidiano… - cronista73 : Luca Trapanese, Meloni risponde su adozioni ai single: «Tifo per te e Alba, ma la legge si occupa di casi generali»… - Ielosubmarine2 : '...per permettere la stepchild adoption alle coppie gay: l’interesse del minore e la continuità affettiva che crea… -