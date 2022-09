(Di martedì 6 settembre 2022) “Se avete letto Jacksappiate che lo dovete a me”. Così parlava, il leggendario agentedello scrittore icona, che si attivò in ogni modo per la pubblicazione di “On the”, superando la riluttanza degli editori, morto sabato 3 settembre per cause naturali in una casa di cura di Ocala, in Florida, all’età di 102 anni, come riferisce il “New York Times”.aveva fondato la sua agenzia nel 1952 e successivamente si era unito con la rivale Literistic per dar vita allaLiteristic Inc. Consideratopiù longevo del settore librario, è rimasto attivo con la sua società fino a quasi 100 ...

mattinodipadova : “Se avete letto Kerouac lo dovete a me”. Addio all’agente letterario Sterling Lord, talent scout della Beat Generat… - nuova_venezia : “Se avete letto Kerouac lo dovete a me”. Addio all’agente letterario Sterling Lord, talent scout della Beat Generat… - CorriereAlpi : “Se avete letto Kerouac lo dovete a me”. Addio all’agente letterario Sterling Lord, talent scout della Beat Generat… - serieB123 : SerieB Addio Chelsea, subito in Serie B: oggi le visite mediche -

Il Denaro

Lord aveva fondato la sua agenzia nel 1952 e successivamente si era unito con la rivale Literistic per dar vita allaLord Literistic Inc. Considerato l'agente più longevo del ...... che ha Haaland come uomo copertina della sua estate in cui non ha risparmiato anche cessioni illustri come, Gabriel Jesus e Zinchenko. Proprio a partire da un altro possibile... Addio a Sterling Lord, l'agente letterario della Beat Generation. Lanciò "On the road" di Kerouac - Ildenaro.it “Se avete letto Jack Kerouac sappiate che lo dovete a me”. Così parlava Sterling Lord, il leggendario agente letterario dello scrittore icona della Beat Generation, che si attivò in ogni modo per la p ...Il calciomercato estivo è pronto a regalare un'ultima sorpresa: pronto l'addio al Chelsea, futuro immediato in Serie B.