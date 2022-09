Addio a questi 2 euro, ecco la nuova moneta: la rivoluzione italiana | Guarda (Di martedì 6 settembre 2022) L'Italia omaggia Raffaella Carrà. Alla cantante, scomparsa il 5 luglio 2021, è stata dedicata una moneta da due euro. Proprio così, nel 2023 verrà coniata la moneta con stampato il volto della celebre artista. A lanciare per primo la notizia, in occasione del Festival della Tv di Dogliani, Fabio Canino. Due volte all'anno, infatti, ogni paese parte dell'Unione europea ha l'opportunità di coniare monete celebrative o commemorative. Si tratta di normalissimo denaro, ma che sulla faccia nazionale mostrano un elemento distintivo, in questo caso la Carrà. Non è dunque la prima volta che accade un'iniziativa simile: nel 2020, ad esempio sono state coniate due monete per ricordare i 150 anni dalla nascita di Maria Montessori e l'80° di fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco. Poi nel 2021 una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) L'Italia omaggia Raffaella Carrà. Alla cantante, scomparsa il 5 luglio 2021, è stata dedicata unada due. Proprio così, nel 2023 verrà coniata lacon stampato il volto della celebre artista. A lanciare per primo la notizia, in occasione del Festival della Tv di Dogliani, Fabio Canino. Due volte all'anno, infatti, ogni paese parte dell'Unionepea ha l'opportunità di coniare monete celebrative o commemorative. Si tratta di normalissimo denaro, ma che sulla faccia nazionale mostrano un elemento distintivo, in questo caso la Carrà. Non è dunque la prima volta che accade un'iniziativa simile: nel 2020, ad esempio sono state coniate due monete per ricordare i 150 anni dalla nascita di Maria Montessori e l'80° di fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco. Poi nel 2021 una ...

