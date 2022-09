(Di martedì 6 settembre 2022) Bergamo.e accessori di alta moda,, complementi d’arredo, trattamenti di bellezza, bottiglie di vino di prestigiose case vitivinicole,con ie con rappresentanti del mondo dell’arte. Fondazionehatosolidale su CharityStars a sostegno delle Case del Sorriso, strutture di tutela dell’infanzia che forniscono servizi e accoglienza a orfani, minori che vivono in strada o in stato di abbandono e bambini vittime di sfruttamento e violenza anche nel contesto familiare. Le strutture si trovano nelle periferie degradate di grandi città, in diversi paesi del mondo. Si tratta di edifici che offrono spazi protetti per il gioco, il pasto, le attività scolastiche, l’igiene ...

verbini : @rulajebreal Poi tu che abiti in America , fatti i cazzi tuoi , ricca spocchiosa ,come tutti i sinistri togliti il… - cherrysgirl_ : RT @fraffereffa: immagina poter decidere di vestirti con abiti firmati e bellissimi ma scegliere consapevolmente di mettere la maglia del l… - fraffereffa : immagina poter decidere di vestirti con abiti firmati e bellissimi ma scegliere consapevolmente di mettere la magli… - minopol2 : @Volpina67046713 E, Sergio guarda che le 'signore Ucraine ' esigono di essere mantenute bene:Ville, vacanze di lus… - MatteoRenzotti : RT @Cortez1958: @spighissimo @Yoda15271485 È Roman Pastore, 21 anni, candidato ad un Municipio di Roma con Calenda, beccato con al polso un… -

BergamoNews.it

Pezzi unicidal collezionista Roberto Manzoni. Cappelli e cravatte, quelle di Marinella un'eleganza del particolare che affascina. Sfilano ancora glidi Angelo Bolzoni , gentilmente ...Pezzi unicidal collezionista Roberto Manzoni. Cappelli e cravatte, quelle di Marinella un'eleganza del particolare che affascina. Sfilano ancora glidi Angelo Bolzoni, gentilmente ... Abiti firmati, gioielli, esperienze con campioni dello sport: Cesvi lancia un’asta online Debutto cinematografico per Elodie Patrizi. Per la presentazione del film ha indossato un magnifico abito firmato Valentino.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...