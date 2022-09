Abbassare i termosifoni e docce più brevi: cosa prevede il piano di Cingolani per ridurre i consumi di gas (Di martedì 6 settembre 2022) Stretta sui sistemi di riscaldamento, promozione di comportamenti virtuosi e, sul breve periodo, ritorno al carbone. Il ministero della Transizione ecologica ha svelato oggi il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, che contiene le linee guida del governo in vista dell’inverno. Un insieme di misure che, pur confermando gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030, ha l’obiettivo di consentire nel medio termine – ossia a partire dalla seconda metà del 2024 – di «ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo e comunque di ridurre l’uso del gas in generale». I riscaldamenti Ma cosa prevede di preciso il piano messo a punto dal dicastero di Roberto Cingolani? Innanzitutto, come annunciato negli scorsi giorni, una stretta sui ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) Stretta sui sistemi di riscaldamento, promozione di comportamenti virtuosi e, sul breve periodo, ritorno al carbone. Il ministero della Transizione ecologica ha svelato oggi ilnazionale di contenimento deidi gas naturale, che contiene le linee guida del governo in vista dell’inverno. Un insieme di misure che, pur confermando gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030, ha l’obiettivo di consentire nel medio termine – ossia a partire dalla seconda metà del 2024 – di «ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo e comunque dil’uso del gas in generale». I riscaldamenti Madi preciso ilmesso a punto dal dicastero di Roberto? Innanzitutto, come annunciato negli scorsi giorni, una stretta sui ...

