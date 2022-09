' A Zaporizhzhia situazione insostenibile' denuncia l' Agenzia per l' energia nucleare

TgLa7 : #Ucraina Team #Aiea: 'L'attuale situazione nella centrale nucleare di #Zaporizhzhia è insostenibile' - SkyTG24 : Ucraina, Aiea: 'La situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia è insostenibile' - MediasetTgcom24 : Ucraina, Aiea: 'La situazione a Zaporizhzhia è insostenibile' #agenziainternazionaleperl'energiaatomica… - COOPapERino21 : Il report di @iaeaorg su #Zaporizhzhia - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Ucraina, Aiea: 'La situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia è insostenibile' -

Nel rapporto lanella centrale viene definita "insostenibile" e si chiede l'istituzione ... nella regione dove si trova la centrale nucleare di, lasciando la città senza ...Aiea ha inoltre sottolineato di essere ancora gravemente preoccupata per la: "l'attuale" nella centrale nucleare di"è insostenibile". Gli ispettori hanno infatti ...(Teleborsa) - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ritiene urgente applicare misure per prevenire un incidente nucleare derivante da danni fisici causati da mezzi militari. In ...MeteoWeb. Se la centrale nucleare di Zaporizhzhia venisse attaccata, quali scenari potrebbero presentarsi L’energia esplosiva per questo proiettile è di circa 30 kg di TNT equivalente, o 35 kg di TNT ...