A Venezia “In viaggio” | Rosi racconta parole e silenzi del Papa

Papa Francesco in nove anni di pontificato ha compiuto 37 viaggi, visitando 59 paesi. Il nuovo film di Gianfranco Rosi, "In viaggio", presentato alla Mostra di Venezia fuori concorso, li ripercorre attraverso un montaggio dei filmati che li hanno documentati. Nel 2013, appena eletto, Papa Francesco era andato a Lampedusa, nel 2021 in Medioriente, Iraq e Kurdistan, i luoghi che il regista ha raccontato in "Fuocoammare" e "Notturno". Qui Rosi lavora su materiale d'archivio in cui, dal continente africano al sud est asiatico, il Papa porta in primo piano la povertà, la natura, le migrazioni, la condanna di ogni guerra, la solidarietà. Il regista ha filmato il Pontefice solo nel viaggio in Canada e in quello a Malta dove Francesco ha ...

