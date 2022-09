A Lampedusa è sempre peggio, parola della Polizia (Di martedì 6 settembre 2022) A Lampedusa continuano gli sbarchi clandestini. Tra ieri sera e questa mattina sono sbarcati 300 immigrati e sono stati superati nuovamente i mille ospiti nel centro accoglienza dove le condizioni continuano ad essere invivibili. Infatti l’hotspot è nuovamente al collasso ed in condizioni igienico sanitarie precarie. Gli agenti sul posto non riescono più a far fronte all’enorme flusso migratorio che ha trasformato l’accoglienza sull’isola in un inferno. Mancano gli spazi, l’acqua è razionata e il personale delle forze dell’ordine è insufficiente a fronteggiare gli sbarchi giornalieri. A raccontarci il dramma degli sbarchi a Lampedusa è Domenico Pianese segretario generale del sindacato Polizia Coisp Da quanto tempo siete in questa situazione? «Ci troviamo difronte ad una gestione del fenomeno migratorio approssimativa e che spesso si ... Leggi su panorama (Di martedì 6 settembre 2022) Acontinuano gli sbarchi clandestini. Tra ieri sera e questa mattina sono sbarcati 300 immigrati e sono stati superati nuovamente i mille ospiti nel centro accoglienza dove le condizioni continuano ad essere invivibili. Infatti l’hotspot è nuovamente al collasso ed in condizioni igienico sanitarie precarie. Gli agenti sul posto non riescono più a far fronte all’enorme flusso migratorio che ha trasformato l’accoglienza sull’isola in un inferno. Mancano gli spazi, l’acqua è razionata e il personale delle forze dell’ordine è insufficiente a fronteggiare gli sbarchi giornalieri. A raccontarci il dramma degli sbarchi aè Domenico Pianese segretario generale del sindacatoCoisp Da quanto tempo siete in questa situazione? «Ci troviamo difronte ad una gestione del fenomeno migratorio approssimativa e che spesso si ...

