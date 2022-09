A Cavernago un maxi murale per Falcone e Borsellino | “Il nostro ricordo a 30 anni dalle stragi”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 settembre 2022). Ungigante per omaggiare due giganti. È quello comparso in piazza Salvo D’Acquisto aper ricordare i magistrati Giove Paolo, a trent’dalla loro scomparsa. A corredo dell’opera una scritta che recita: “Possiamo sempre fare qualcosa”. Il gigantesco disegno (sette metri di larghezza per undici) è stato realizzato nell’ambito di ‘Caverpaga’, iniziativa che tra venerdì 2 e domenica 4 settembre ha riunito una quindicina di street artist provenienti da tutta Europa per abbellire alcuni muri o alcuni edifici del paese, a colpi di vernice e bombolette spray. Tra le varie opere, spicca per le dimensioni e per il messaggio quella realizzata dagli artisti bergamaschi William Gervasoni (detto ‘Wiz Art’) e Alex Carsana ...