800 anni dalla presenza di San Francesco: Agropoli ospiterà l'Anno Giubilare (Di martedì 6 settembre 2022) di Arturo Calabrese Agropoli ospiterà l'Anno Giubilare Francescano per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Un importante riconoscimento da parte del Vaticano che arriva per la chiesa agropolese dedicata al Santo di Assisi. «San Francesco e Agropoli sono legati dalla storia – dice il parroco Don Carlo Pisani – 800 anni fa, Francesco passò per questa cittadina e si rifugiò sullo scoglio che venne a lui poi dedicato dal quale tradizione vuole parlò ai pesci. Ho dunque fatto richiesta al Vescovo di Vallo della Lucania monsignor Ciro Miniero e attraverso di lui alla Penitenzieria Apostolica di indire uno speciale anno Giubilare francescano, dal 17 settembre prossimo ...

