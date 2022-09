13enne morto a Gragnano, tra gli indagati anche l’ex fidanzatina (Di martedì 6 settembre 2022) A guidare la gang di bulli che avrebbe spinto il 13enne di Gragnano a togliersi la vita lanciandosi da una finestra di casa sua ci sarebbero due ragazze, tra cui la sua ex fidanzatina. Sarebbe stata lei – anticipa Il Mattino – ad aver organizzato una ferocissima vendetta contro di lui dopo aver ricevuto un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 settembre 2022) A guidare la gang di bulli che avrebbe spinto ildia togliersi la vita lanciandosi da una finestra di casa sua ci sarebbero due ragazze, tra cui la sua ex. Sarebbe stata lei – anticipa Il Mattino – ad aver organizzato una ferocissima vendetta contro di lui dopo aver ricevuto un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

