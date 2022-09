WWE: Importante spoiler sul possibile ritorno di Braun Strowman questa notte a Raw (Di lunedì 5 settembre 2022) Vi abbiamo raccontato la scorsa settimana di come si dia praticamente per fatto il ritorno dell’ex campione del mondo Braun Strowman in WWE. Il mostro tra gli uomini sembra ormai un affare concluso e si parla già del modo in cui potrebbe debuttare. Fightful Select riporta in queste ore che ci sarebbe già un angle pronto per lui. Fightful, infatti, scrive: “Delle voci sul ritorno di Braun Strowman sono emerse dopo che Fightful Select ha riferito che c’era interesse a riportarlo nella compagnia. È previsto un angle con un’auto ribaltata durante lo show. Anche se non confermato, questo è in linea con molti degli angle in cui Braun Strowman è stato protagonista in passato”. Leggi su zonawrestling (Di lunedì 5 settembre 2022) Vi abbiamo raccontato la scorsa settimana di come si dia praticamente per fatto ildell’ex campione del mondoin WWE. Il mostro tra gli uomini sembra ormai un affare concluso e si parla già del modo in cui potrebbe debuttare. Fightful Select riporta in queste ore che ci sarebbe già un angle pronto per lui. Fightful, infatti, scrive: “Delle voci suldisono emerse dopo che Fightful Select ha riferito che c’era interesse a riportarlo nella compagnia. È previsto un angle con un’auto ribaltata durante lo show. Anche se non confermato, questo è in linea con molti degli angle in cuiè stato protagonista in passato”.

