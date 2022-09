WWE: Dopo la sconfitta con Reigns, Drew affronterà Karrion Kross a Extreme Rules? (Di lunedì 5 settembre 2022) Clash at the Castle non si è concluso come avrebbe voluto Drew McIntyre, che non è riuscito a detronizzare Roman Reigns come Undisputed WWE Universal Champion. Lo Scottish Warrior e The Tribal Chief hanno disputato un incredibile match nel main event del premium live event. Tuttavia, nei momenti finali la star di NXT e cugino di Reigns, Solo Sikoa, ha interferito aiutandolo a mantenere i titoli. Questo è stato un risultato piuttosto deludente per i fan, soprattutto per quelli presenti a Cardiff, che avrebbero voluto vedere il loro beniamino uscire come nuovo campione. Voci di corridoio Un ultimo rumor ha accennato ai piani futuri di McIntyre. Secondo queste voci, il guerriero scozzese dovrebbe affrontare la star di SmackDown Karrion Kross a Extreme Rules il ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 5 settembre 2022) Clash at the Castle non si è concluso come avrebbe volutoMcIntyre, che non è riuscito a detronizzare Romancome Undisputed WWE Universal Champion. Lo Scottish Warrior e The Tribal Chief hanno disputato un incredibile match nel main event del premium live event. Tuttavia, nei momenti finali la star di NXT e cugino di, Solo Sikoa, ha interferito aiutandolo a mantenere i titoli. Questo è stato un risultato piuttosto deludente per i fan, soprattutto per quelli presenti a Cardiff, che avrebbero voluto vedere il loro beniamino uscire come nuovo campione. Voci di corridoio Un ultimo rumor ha accennato ai piani futuri di McIntyre. Secondo queste voci, il guerriero scozzese dovrebbe affrontare la star di SmackDownil ...

