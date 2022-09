Werner Herzog e lo sguardo nell’abisso | i suoi migliori film | da Aguirre a Nosferatu

(Di lunedì 5 settembre 2022) Cineasta audace e visionario,ha esplorato il conflitto tra uomo e natura, tra ragione e follia: ripercorriamo ipiù importanti della sua lunga carriera. Into the Abyss, il titolo di uno deipiù apprezzati documentari, è anche un'espressione che sintetizza con efficacia il nucleo del cinema di: l'esplorazione dell'oscurità, degli abissi, del territorio misterioso che si trova a distanze siderali dalla superficie. E che si tratti della natura più selvaggia o degli anfratti reconditi dell'animo umano, il regista tedesco ci ha condotto più e più volte in questi viaggi estremi e irti di insidie: in alcuni casi appellandosi alla finzione, in altri adoperando gli strumenti del documentario e spesso miscelando i due linguaggi, in un costante gioco di ...

Compie oggi 80 anni, uno di quei pochi cineasti che hanno contribuito in maniera fondamentale a creare la nozione di cinema d'autore come la intendiamo oggi. Anche dopo circa sessant'anni di carriera ... I capolavori di Werner Herzog in streaming in esclusiva su CHILI