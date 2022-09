“Vota Lega per non vederla mai più”, così parla il capogruppo della Lega a Firenze davanti a una donna rom | VIDEO (Di lunedì 5 settembre 2022) Ha pubblicato un VIDEO sulla sua pagina Facebook. Un filmato che deve essergli piaciuto talmente tanto da auto-mettersi un like sulla sua pagina social. Poi la modifica (dopo alcune ore) con il riferimento al reato di “accattonaggio molesto”. Il tutto, però, mentre immortala una donna rom che stava camminando per le strade di Firenze. Questa “opera Pia” è stata pubblicata dal capogruppo della Lega nel capoluogo toscano Alessio Di Giulio e utilizzata come “spot elettorale” in favore del Carroccio in vista del voto per le Politiche del prossimo 25 settembre. Questa specie di cosplay di Mussolini si chiama Alessio Di Giulio ed è il capogruppo della Lega a Firenze. Il suo appello ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Ha pubblicato unsulla sua pagina Facebook. Un filmato che deve essergli piaciuto talmente tanto da auto-mettersi un like sulla sua pagina social. Poi la modifica (dopo alcune ore) con il riferimento al reato di “accattonaggio molesto”. Il tutto, però, mentre immortala unarom che stava camminando per le strade di. Questa “opera Pia” è stata pubblicata dalnel capoluogo toscano Alessio Di Giulio e utilizzata come “spot elettorale” in favore del Carroccio in vista del voto per le Politiche del prossimo 25 settembre. Questa specie di cosplay di Mussolini si chiama Alessio Di Giulio ed è il. Il suo appello ...

borghi_claudio : Ricordate che c'è un altro sottile piacere: guardare chi NON votate votando Lega. Un ascoltatore di Arona ha chiama… - borghi_claudio : @AltoTagliato Ricordo che lei principalmente voterà per il plurinominale. In U06 si vota per la Lega Camera l'ottim… - ScalezJunior : @2111Ludovyca @enzinoze @VerdeVetriolo @rosaiaccheo @ultimora_pol Vota cdx sicuro, e quindi lega Nord - neXtquotidiano : “Vota Lega per non vederla mai più”, così parla il capogruppo della #Lega a Firenze davanti a una donna rom | VIDEO - fdgItaAu : RT @fenice_risorta: Io non dimentico le amicizie della #Lega di @matteosalvinimi, qui con #dugin fervente sostenitore della guerra. E poi v… -