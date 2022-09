Volvo | ad agosto vendute 43 666 auto | -4 | 6% rispetto al 2021

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 settembre 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) –ha venduto 43.666vetture nel mese di, registrando un calo del 4,6%allo stesso mese dell’anno scorso. La domanda complessiva delledella Casa rimane sostenuta, soprattutto per quanto riguarda la gamma Recharge dielettriche e ibride plug-in. La linea di modelli Recharge diCars ha rappresentato il 21,9% delle vendite dello scorso mese, mentre le vetture a trazione completamente elettrica si sono attestate al 5,7% delle vendite. L’andamento positivo in termini di produzione si è confermato anche in, ma il processo di normalizzazione è stato condizionato dai blackout elettrici e da nuovi focolai di Covid-19 in Cina. A ciò si aggiunge la carenza di componenti, in particolare di ...