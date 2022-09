Volley, Mondiali 2022: Francia e Giappone in campo per determinare l’avversaria degli azzurri, i Paesi Bassi sfidano l’Ucraina (Di lunedì 5 settembre 2022) Terza giornata dedicata agli ottavi di finale ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022. All’Arena Stozice di Lubiana alle 17.30 i Paesi Bassi sfideranno la nazionale ucraina per poi lasciare spazio alle 21.00 ai Campioni Olimpici della Francia che se la vedranno con il Giappone. Gli “oranjes”, dopo aver vinto un po’ a sorpresa il loro girone riuscendo a battere sia Argentina che Iran, cercheranno di tornare tra le prime otto in un Mondiale per la prima volta dal lontano 1994. Dall’altra parte della rete una nazionale ucraina che, entrata in extremis per l’esclusione della Russia, ha ben figurato nel proprio raggruppamento. I protagonisti annunciati sono per i Paesi Bassi il micidiale opposto Nimir Abdel-Aziz, miglior marcatore in assoluto della prima fase ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Terza giornata dedicata agli ottavi di finale ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile. All’Arena Stozice di Lubiana alle 17.30 isfideranno la nazionale ucraina per poi lasciare spazio alle 21.00 ai Campioni Olimpici dellache se la vedranno con il. Gli “oranjes”, dopo aver vinto un po’ a sorpresa il loro girone riuscendo a battere sia Argentina che Iran, cercheranno di tornare tra le prime otto in un Mondiale per la prima volta dal lontano 1994. Dall’altra parte della rete una nazionale ucraina che, entrata in extremis per l’esclusione della Russia, ha ben figurato nel proprio raggruppamento. I protagonisti annunciati sono per iil micidiale opposto Nimir Abdel-Aziz, miglior marcatore in assoluto della prima fase ...

Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo, battendo 3-1 Cuba a Lubiana (parziali 2… - Eurosport_IT : Per Michieletto e Giannelli il volley è tutto...o quasi ?? Tra poco saranno in campo nell'ottavo di finale dei Mond… - fanpage : L'Italia di Fefè De Giorgi è inarrestabile e chiude a punteggio pieno la Pool E ai Mondiali di volley 2022 ????????????????… - OA_Sport : La presentazione dei match odierni - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'Italia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo, battendo 3-1 Cuba a Lubiana (parziali 25-21,… -