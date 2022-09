Volley | la Francia annulla un match-point al Giappone | i Campioni Olimpici contro l’Italia a quarti dei Mondiali

(Di lunedì 5 settembre 2022)affronterà laaidi finale dei2022 dimaschile. Ihanno battuto ilper 3-2 (25-17; 21-25; 26-24; 22-25; 18-16) al termine di una partita al cardiopalma: alla corazzata guidata da coach Andrea Giani sono servite oltre due ore di gioco per avere la meglio sui coriaceisi e proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata. Gli azzurri se la dovranno vedere con la compagine transalpina in uno sdiretto da dentro o fuori, che si preannuncia particolarmente duro ed equilibrato: mercoledì 7 settembre (ore 17.30) servirà un’impresa sul campo di Lubiana (Slovenia), anche se lavista questa sera appare decisamente ...

Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo, battendo 3-1 Cuba a Lubiana (parziali 2… - zazoomblog : Mondiali volley 2022: la Francia soffre ma batte il Giappone ora quarti di finale contro l’Italia - #Mondiali… - giuau : @lipsteria I MONDIALI DI VOLLEY IL GIAPPONE HA PERSO GLI OTTAVI AL TIE BREAK CON LA FRANCIA (che quindi affrontiamo… - sportface2016 : #Mondialivolley 2022: la #Francia soffre ma batte il Giappone, ora quarti di finale contro l’#Italia - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiale maschile, la Francia ai quarti di finale Battuto il Giappone 3-2, mercoledì alle 17.30 la… -

Laha iniziato mettendo Kevin Tillie in diagonale con Ngapeth, ma nel terzo set lo schiacciatore, figlio e fratello d'arte, si è infortunato a una caviglia e non è più rrientrato. La...Con un occhio allo schermo e un altro alla borsa da preparare per la prima partita a eliminazione diretta di questo Mondiale, gli ottavi di finale contro Cuba. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Sarà la Francia, oro olimpico a Tokyo, ad affrontare l'Italia nei quarti di finale degli Europei di pallavolo, mercoledì prossimo a Lubiana. I transalpini negli ottavi si sono imposti sul Giappone in ...Come vedere in tv Italia-Francia, quarto di finale dei Mondiali maschili 2022 di volley: ecco data, orario, canale e diretta streaming ...