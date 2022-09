Volley, Italia-Francia in tv: data, canale, orario e diretta streaming quarti Mondiali maschili 2022 (Di lunedì 5 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per Italia-Francia, partita valevole per i quarti di finale dei Mondiali maschili 2022 di Volley. Dopo aver superato Cuba, gli azzurri di Fefé De Giorgi sono pronti a tornare in campo per provare ad avvicinarsi alla zona medaglie. Sarà però una missione tutt’altro che semplice: dall’altra parte della rete ci saranno i transalpini allenati da Andrea Giani, campioni olimpici in carica e vincitori dell’ultima Nations League. Chi si aggiudicherà vittoria e passaggio del turno? L’appuntamento è per le ore 17.30 di mercoledì 7 settembre a Lubiana, in Slovenia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. IL TABELLONE DEI quarti DI FINALE GIRONI E TABELLONE COMPLETO DEI Mondiali IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per idi finale deidi. Dopo aver superato Cuba, gli azzurri di Fefé De Giorgi sono pronti a tornare in campo per provare ad avvicinarsi alla zona medaglie. Sarà però una missione tutt’altro che semplice: dall’altra parte della rete ci saranno i transalpini allenati da Andrea Giani, campioni olimpici in carica e vincitori dell’ultima Nations League. Chi si aggiudicherà vittoria e passaggio del turno? L’appuntamento è per le ore 17.30 di mercoledì 7 settembre a Lubiana, in Slovenia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. IL TABELLONE DEIDI FINALE GIRONI E TABELLONE COMPLETO DEIIL CALENDARIO ...

